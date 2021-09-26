Участковый на Урале обвиняется в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

26 сентября, 22:18
Фото: Andreyev Vladimir/ТАСС
Участковый полиции в городе Первоуральск Свердловской области подозревается в насилии над 12-летней девочкой. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
В совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней подозреваются двое мужчин. Один из них является сотрудником местной полиции. Оба фигуранта задержаны.
"Им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", – говорится в сообщении Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что вопрос об аресте подозреваемых будет решаться в ближайшее время. В ходе расследования сотрудники СУ СКР также выяснят, каким образом участковый был принят на службу в МВД.
Руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что вечером 25 сентября к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 12-летняя девочка. Она сообщила, что двое неизвестных совершили в отношение нее противоправные действия насильственного характера.
Подозреваемых оперативно задержали. Одним из них оказался мужчина 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии помощником машиниста.
"Второй – находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года", – уточнил Горелых.
Руководитель пресс-службы главка добавил, что задержанный машинист ранее был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой.
Ранее троих мужчин из Москвы, которые похитили несовершеннолетних в рабство, приговорили к лишению свободы.
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