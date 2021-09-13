Напавшему на школьницу в Солнечногорске предъявили обвинение

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Мужчине, который напал на девятилетнюю школьницу в подмосковном Солнечногорске, предъявили обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Как уточняется, на допросе подозреваемый признался, что планировал совершить в отношении школьницы преступление против ее половой неприкосновенности, однако осуществить задуманное ему помешали очевидцы.

Врадий отметила, что на данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на получение доказательств.

"Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз", – рассказала Врадий.

Отмечается, что обвиняемый уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, 11 сентября в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа мужчина напал на девятилетнюю школьницу и украл у нее мобильный телефон. Девочка получила от нападавшего несколько ударов в лицо. На следующий день правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Ранее депутаты "Единой России" сообщили о внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за педофилию. По словам главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, они предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

Также предлагается установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

