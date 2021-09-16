Убившего 9-летнюю девочку под Орлом мужчину обвинили в насилии еще над 3 детьми – СМИ

Фото: СК России по Орловской области

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Орловской области обвиняется в сексуальном насилии еще над 3 детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"(Выявлены. – Прим. ред.) эпизоды насилия в отношении трех (несовершеннолетних. – Прим. ред.) лиц", – сказал собеседник агентства.

О том, что мужчина может быть причастен к этим преступлениям, стало известно в ходе расследования уголовного дела. В августе он уже был задержан по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних и был арестован в сентябре по подозрению в причастности к убийству девочки.

В прокуратуре региона уточнили, что мужчина работал в школе рабочим и не имел медицинского заключения и справки о судимости. За время его работы был выявлен факт преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц.

О задержании 61-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки в Орловской области, стало известно 15 сентября. Сообщалось, что ранее он не был судим. Сейчас он находится под стражей.

Девочка пропала в июне 2021 года. Об этом в полицию сообщил ее отец. К поискам были подключены оперативные службы. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя время тело девочки было обнаружено закопанным в подвале дома в селе Казарь Орловской области.

