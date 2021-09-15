В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

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В Орловской области сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве ранее пропавшей 9-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Орловской области установили подозреваемого в убийстве девочки. <...> Установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки", – сказала Волк.

Она уточнила, что мужчина ранее уже был задержан по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Сейчас преступник находится под стражей.

В Следственном комитете России добавили, что сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз.

"Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК", – уточняется в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Девочка пропала в июне 2021 года. Об этом в полицию сообщил ее отец. К поискам были подключены оперативные службы, а также следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Позднее тело девочки было обнаружено закопанным в подвале дома в селе Казарь Орловской области.

Ранее сообщалось о задержании в Москве подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчина совершил в лифте жилого дома.

