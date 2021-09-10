Полиция спасла пропавшую в Ленинградской области школьницу

11:04
Фото: телеграм-канал "112"
Полиция спасла из квартиры жителя Санкт-Петербурга девочку, которая накануне пропала в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Вечером 9 сентября в полицию Гатчинского района обратился 46-летний мужчина из поселка Мыза-Ивановка. Он сообщил, что его 10-летняя дочь не вернулась домой после школы.
"Было установлено, что уже в течение некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района, проживающим на улице Партизана Германа. <...> По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что раньше мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. По данным полиции, он приставал и угрожал девочке, но причинить ей вред не успел. Злоумышленник задержан и доставлен в полицию.
Ранее в Москве пропал 14-летний ученик кадетского корпуса. 31 августа он из Мичуринска прибыл на обучение в Тамбов, однако в этот же день выехал на рейсовом автобусе в столицу. На остановке общественного транспорта в районе Царицыно он вышел из автобуса и отправился в неизвестном направлении.
Его местонахождение до сих пор неизвестно. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
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