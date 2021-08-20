Волонтеры рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском

Фото: СК РФ

Волонтеры, которые вели поиски пропавшей почти четверо суток назад полуторагодовалой девочки в Смоленской области, рассказали, что услышали тихий писк ребенка в буреломе, когда сделали небольшой перерыв на отдых. Историю о том, как нашли ребенка, опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поисковый отряд "Сальвар".

"В лесу, примерно в четырех километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился… Людочка! И Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям. Все наконец-то позади, все закончилось", – говорится в сообщении.

По словам поисковиков, это была общая победа. Среди поисковиков были отряды "Сальвар", "Лиза Алерт" и "Сова", полиция и Вооруженные силы РФ, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет.

"От имени поисково-спасательного отряда "Сальвар" мы выражаем огромную благодарность всем и каждому, кто принимал участие в этом поиске!" – написали волонтеры.

Ранее стало известно, что девочку доставили в больницу. Она находилась в сознании. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, позже ребенка должны были транспортировать в Москву на вертолете.

Девочку нашли живой в 4 километрах от дома в буреломе. Сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Смоленской области во вторник, 17 августа. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района. Как сообщалось, девочку искали ежедневно более 400 волонтеров спасателей.