Девочка, которую искали 4 дня в лесу Смоленской области, доставлена в больницу

18:40
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Полуторагодовалую девочку, которую около 4 суток искали в лесу Смоленской области, доставили в больницу. На данный момент она находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
Она сообщила, что вскоре ребенка смогут транспортировать в Москву на вертолете.
"Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи – она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику", – отметила Кузнецова.
Девочку нашли живой в 4 километрах от дома в буреломе. Сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Смоленской области во вторник, 17 августа. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района. Как сообщалось, девочку искали ежедневно более 400 волонтеров спасателей.
Ранее сообщалось, что пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани нашли живым. В спасательном ведомстве уточнили, что подросток во время прогулки сорвался в Хашупсинский каньон.
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