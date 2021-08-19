Пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани нашли живым

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Камиля Фаттахова из Казани, который пропал в горах Абхазии, нашли живым с многочисленными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В спасательном ведомстве уточнили, что подросток во время прогулки сорвался в Хашупсинский каньон.
"Житель Казани Камиль Фаттахов 2006 года рождения, разыскиваемый спасателями МЧС с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча", – говорится в сообщении.
Камиля Фаттахова направили в Гагрскую районную больницу.
Ранее тело погибшего год назад российского туриста достали из пещеры в Абхазии. В операции участвовали 10 сотрудников МЧС.