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Происшествия

09:05

В Бурятии обнаружили мертвым одного из туристов, попавших под лавину

происшествия регионы

Фото: 03.mchs.gov.ru

В Бурятии нашли мертвым одного из туристов, которые попали под лавину. Местонахождение еще двух пока неизвестно, сообщает News.ru со ссылкой на региональное управление СК.

"Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным... Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сход снежной массы произошел в Тункинском районе Бурятии. Уточнялось, что на перевале пятеро туристов попали под сход снежной массы, двое из них успели спастись, а троих засыпало снегом.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, 3 мая в 15:05 по московскому времени от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно дежурную смену ЦУКС поступило сообщение, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды произошел сход снежной массы.

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