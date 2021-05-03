Сход снежной массы произошел в Бурятии

Фото: ТАСС/МЧС России

Сход снежной массы произошел в Тункинском районе Бурятии. Для оказания помощи пострадавшим выехали спасатели, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Уточняется, что на перевале пятеро туристов попали под сход снежной массы, двое из них успели спастись, а троих засыпало снегом.

"Спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших", – рассказали в агентстве.

ГУ МЧС РФ по региону сообщает, что в 15:05 по московскому времени от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно дежурную смену ЦУКС поступило сообщение, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды произошел сход снежной массы.

"Два человека из этой группы вышли на связь и попросили о помощи. О троих остальных пока нет информации", – уточнили в МЧС.

Известно, что в скором времени запланирован вылет борта Ми-8 МЧС РФ для доставки спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что лавина сошла в водопад в Абхазии. В опубликованном очевидцами ролике видно, как вместе с водой с высоты срывается огромная снежная масса.