Водопад вблизи озера Рица накрыло лавиной

Лавина сошла в водопад в Абхазии. В опубликованном очевидцами ролике видно, как вместе с водой с высоты срывается огромная снежная масса.

В месте схода лавины находилась туристическая группа, информации о пострадавших нет.

Высота Гегского водопада составляет около 70 метров, он расположен в северных отрогах Гагрского хребта. Это место считается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Сочи туристы стали очевидцами схода лавины. Они поднимались на горнолыжную трассу "Газпром", когда лавина прошла буквально у них под ногами.