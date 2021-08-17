Спасатели достали из пещеры в Абхазии тело погибшего год назад российского туриста

17 августа, 23:20
Фото: mchsra.info
Тело погибшего год назад российского туриста достали из пещеры в Абхазии, сообщает ТАСС.
"Операция по извлечению на поверхность тела туриста, погибшего в пещере Веревкина, завершилась. В операции <...> участвовали 10 сотрудников МЧС", – сказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квиниция.
Он добавил, что сейчас тело мужчины доставлено в морг, в Гагры приехала жена погибшего. О случившемся также сообщили в правоохранительные органы.
В МЧС Абхазии с просьбой посодействовать в извлечении из пещеры тела мужчины ранее обратился Союз спелеологов России. Тело находилось на глубине 1 100 метров. Спелеологи обнаружили его 3 августа. Позже выяснилось, что погибшим является житель Сочи Сергей Козеев. Он пропал в ноябре прошлого года.
Пещера Веревкина считается одной их самых глубоких в мире – 2 212 метров.
Ранее сообщалось, что в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края обнаружили тело туриста, погибшего в результате нападения медведя.
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