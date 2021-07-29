В красноярском парке "Ергаки" нашли тело погибшего в результате нападения медведя

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В природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края следственно-оперативная группа обнаружила тело туриста, погибшего в результате нападения медведя. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе долины девяти озер природного парка "Ергаки" на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что тело погибшего доставили в районный центр. В ближайшее время должна быть проведена судебная медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки" 27 июля на группу из четырех прибывших из Москвы туристов напал медведь. Один человек погиб. Остальным участникам группы удалось добраться до места спасательного поста МЧС, где они сообщили об инциденте. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже второй случай нападения дикого зверя на людей в этом природном парке. В июне при нападении медведя на тургруппу погиб подросток. Кроме того, еще два человека пострадали.

