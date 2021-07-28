Зоолог объяснил, почему медведь мог наброситься на людей в парке "Ергаки"

В Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки" 27 июля на группу из четырех человек напал медведь. Один из туристов погиб. Это уже второй случай нападения дикого зверя на людей в этом природном парке. Расскажем, почему медведи набрасываются на людей и можно ли спастись при встрече с разъяренным хищником.



Вторая жертва за месяц

В дирекции природного парка рассказали, что несчастный случай произошел в районе девяти озер хребта Араданский. Пострадавшая группа совершала спортивный категорийный поход, говорится в сообщении администрации парка.

По данным краевого главка МВД, туристы находились на маршруте. Медведь напал на одного из четырех участников похода, остальные смогли убежать, добавили в ведомстве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета, погибший – москвич 1979 года рождения.

В главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что о произошедшем сообщили сами участники группы. Им пришлось добираться до точки, где есть связь, в течении пяти-шести часов. Тело туриста пока не обнаружено. По факту ведомство проводит проверку, на место происшествия на вертолете направилась следственно-оперативная группа.



Природный парк "Ергаки" находится на юге Красноярского края. Его площадь составляет более 342 тысяч гектаров. С 4 апреля 2005 года парк организован как особо охраняемая природная территория. В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек.



После второго смертельного инцидента территорию природного парка решили ограничить для посещения и занятий пешеходным туризмом до 1 ноября 2021 года. Запрет не коснется трех экотроп и двух маршрутов. Руководителям турбаз рекомендовано провести инструктаж с персоналом и отдыхающими о действиях в случае встречи с медведем, говорится в сообщении администрации парка. При появлении зверя будет немедленно организовано экстренное оповещение и эвакуация людей в безопасную зону, рассказали в парке.

Туроператорам рекомендовано изменить маршруты, чтобы не выходить за разрешенную безопасную зону. Также в парке посоветовали обеспечить инструкторов-проводников средствами защиты и отпугивания медведей. Ходить по маршрутам рекомендовано только в дневное время группами от трех и более человек. Ночью посетителям советуют не отходить от лагеря. Продукты питания и сильно пахнущие вещества руководство парка просит хранить в герметичных упаковках в отдельной палатке на удалении от жилого лагеря.

Минэкологии края направило дополнительные группы охотинспекторов, сообщается на официальном сайте парка. Вместе с сотрудниками территории и местными охотниками они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью отдыхающих.



Игорь Грязин руководитель дирекции природного парка "Ергаки" Мы настоятельно рекомендуем туристам придерживаться установленных правил. Не планировать пешие прогулки в глухие и отдаленные уголки парка. В настоящее время инспекторский состав переведен на усиленный режим работы. Они будут патрулировать основные маршруты, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание для туристов, которые отдыхают или планируют свой визит в парк.

Этим летом в парке "Ергаки" медведь уже нападал на человека. Предыдущий случай произошел 22 июня, животное оказалось на пути туристической группы из 13 человек. Погиб 16-летний подросток, еще двое туристов пострадали.



Резко бросился на людей

По данным РЕН ТВ, нападение медведя произошло в вечерние часы, когда группа собиралась разбивать палаточный лагерь. Якобы один из мужчин отошел в сторону за дровами, где на него и набросилось животное.

Руководитель туристической группы Антон Шелкунов рассказал подробности нападения медведя. Он вспоминает, что зверь появился внезапно на расстоянии менее десяти метров от людей. Затем медведь зарычал и резко бросился в их сторону, передает Life.

"Я стоял со стороны камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову – и с другой стороны, между двух камней, высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей", – говорит Шелкунов.

По словам руководителя тургруппы, медведь бежал за ними во все четыре лапы. Шелкунов говорит, что участникам удалось забраться метров на 50 в гору, откуда открылся вид на место стоянки палаток.





Антон Шелкунов руководитель пострадавшей туристической группы Смотрим – тело лежит, рядом медведь стоит. Соответственно, то туда, то сюда тело. Ест тело. Потом отвлекся, начал на нас смотреть. Мы еще выше полезли.

Участники группы забрались еще выше, после чего приняли решение добираться до ближайшей трассы, добавил Шелкунов.

Зоолог, специалист по медведям Михаил Кречмар в разговоре с Москвой 24 отметил, что ежегодно в стране происходит несколько десятков нападений медведя на человека с летальными исходами.

"В прошлом году много нападений было на юге Якутии. В этом году – в Ергаках. Поэтому ситуация ни в коем случае не удивляет. Пока все идет в рамках средних показателей. В Ергаках много медведей. Чем их больше и чем больше турпоток, тем выше шансы, что они в итоге встретятся", – заявил Кречмар.

По словам Кречмара, версия, что медведь напал на одного из участников во время похода за дровами, кажется правдоподобной.





Михаил Кречмар зоолог, специалист по медведям Наиболее верный способ избежать нападения медведей – двигаться группами. Он боится большого количества людей, которые шумят, громко разговаривают, у которых при себе непонятные для зверя предметы. В версию, что все произошло, когда человек пошел за дровами, я верю. Это и есть настоящее хищничество.

Кречмар уверен, что ограничение работы парка для туристов проблему нападения медведей не решит. Если не принять комплексных мер, подобные ситуации будут повторяться в дальнейшем, рассуждает он.

"Я не исключаю, что территорию надо закрывать. Но одновременно с этим им нужно продумать, что делать, чтобы туристские маршруты в парке функционировали безопасно. Необходима комплексная программа. Это проблема не одного природного парка "Ергаки", а всех особо охраняемых территорий с развитием туризма", – говорит собеседник Москвы 24.

Зоолог отметил, что количество встреч человека с медведем увеличилось из-за возросшего потока людей в места их обитания и большого количества мусора, который они оставляют после себя. Кроме того, по словам эксперта, работа по регулированию численности медведей практически не ведется.

"Они есть и в Тверской, и Костромской области. В позапрошлом году был случай с нападением медведя на севере Ярославской области. Конфликт между хищником и человеком может произойти в любом месте, где они водятся", – предупреждает специалист.

Тем, кто решил отправиться в местность, где обитают медведи, Кречмар советует двигаться по открытым местам. Такие территории зверь не очень любит, сказал зоолог.

"Если вы собираетесь пользоваться многолетними туристскими стоянками, надо выяснить у тех, кто прошел ваш маршрут до вас, не появились ли на них прикормленные медведи. Обычно туристы о таких вещах знают. Если появились, то такую стоянку лучше миновать или пользоваться ею предельно внимательно", – говорит эксперт.

Важно помнить, что медведи очень боятся свистка, металлического стука и яркого света по глазам. Поэтому Кречмар рекомендует брать с собой фонарь мощностью больше 1 000 люменов.

Если вы встретились с медведем, то лучше проявить выдержку и не убегать от него, говорит эксперт. Убежищем от зверя может послужить дерево, скала или щели в камнях, сказал он. При приготовлении пищи крайне желательно не использовать продукты с ярко выраженным запахом, который может привлечь животное. А утилизировать остатки пищи и мусор лучше в специальные контейнеры на территории парка, куда медведь не способен добраться, резюмировал Кречмар.

