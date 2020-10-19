Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

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В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника, сообщает издание Global Times.
Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал возле вольера для медведей. В результате он был вынужден закрыться в машине до прибытия сотрудников полиции.
После трагедии сотрудники парка и власти города организовали проверку. На это время в парке закрыли часть территории с опасными животными.
В начале октября на сотрудника цирка на проспекте Вернадского напал медведь. Он получил смертельные раны, от которых скончался в реанимации.
Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе учреждения Магомед Сурхайханов отметил, что рабочий самовольно вошел в вольер и закрыл его на два замка изнутри. Он сообщил, что сотрудник пошел к медведю без дрессировщика.