Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

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В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника, сообщает издание Global Times.

Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал возле вольера для медведей. В результате он был вынужден закрыться в машине до прибытия сотрудников полиции.

После трагедии сотрудники парка и власти города организовали проверку. На это время в парке закрыли часть территории с опасными животными.

В начале октября на сотрудника цирка на проспекте Вернадского напал медведь. Он получил смертельные раны, от которых скончался в реанимации.

Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе учреждения Магомед Сурхайханов отметил, что рабочий самовольно вошел в вольер и закрыл его на два замка изнутри. Он сообщил, что сотрудник пошел к медведю без дрессировщика.