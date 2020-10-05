Погибший от лап медведя сотрудник цирка в Москве самовольно зашел в вольер

05 октября, 20:11
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудник цирка, на которого напал медведь в цирке на проспекте Вернадского, скончался в реанимации. Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе учреждения Магомед Сурхайханов рассказал телеканалу Москва 24, что погибший самовольно зашел в вольер к животному.
"Погиб наш сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он грубо нарушил технику безопасности", – сообщил Сурхайханов.
Он добавил, что это подтверждают записи камер видеонаблюдения и очевидцы происшествия. Сурхайханов отметил, что погибший вошел в вольер и закрылся в нем на два замка.
"На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшего, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в городскую больницу имени Виноградова, где скончался от полученных ран", – заявил Сурхайханов.
Ранее стало известно, что прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом. В частности, в ведомстве планируют оценить, как соблюдались трудовое законодательство, правила охраны труда и техники безопасности. Следователи возбудили дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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