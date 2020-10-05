Медведь напал на рабочего в цирке на проспекте Вернадского

05 октября, 18:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Один из сотрудников цирка на проспекте Вернадского погиб в результате нападения медведя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на замгендиректора цирка Татьяну Запашную.
"Этот несчастный случай действительно произошел. Для нас это очень тяжело и сложно. Все случилось очень быстро и неожиданно. Это беда, с которой мы должны справиться", – сказала Запашная.
В настоящее время прокуратура проводит проверку, в ходе которой предстоит оценить, как соблюдались трудовое законодательство, правила охраны труда и техники безопасности.
Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее в Реутове медведь напал на мужчину и его 10-летнего сына за кулисами цирка. Инцидент случился в момент, когда дрессировщик вел медведя в клетку.
После инцидента председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных мероприятий.
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