Медведь напал на рабочего в цирке на проспекте Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из сотрудников цирка на проспекте Вернадского погиб в результате нападения медведя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на замгендиректора цирка Татьяну Запашную.

"Этот несчастный случай действительно произошел. Для нас это очень тяжело и сложно. Все случилось очень быстро и неожиданно. Это беда, с которой мы должны справиться", – сказала Запашная.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, в ходе которой предстоит оценить, как соблюдались трудовое законодательство, правила охраны труда и техники безопасности.

Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Реутове медведь напал на мужчину и его 10-летнего сына за кулисами цирка. Инцидент случился в момент, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

После инцидента председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных мероприятий.