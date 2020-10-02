Главе СК доложат о ситуации с нападением медведя на людей в Подмосковье

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки ситуации в подмосковном Реутове. Ранее там медведь напал на дрессировщика и его сына, говорится на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, организовавших работу пансионата. Изымается документация, проводится опрос сотрудников, находившихся в учреждении, а также постояльцев, кто по состоянию здоровья может давать пояснения", – сообщили в пресс-службе СК России.

Нападение животного произошло за кулисами после представления в момент, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

Ранее говорилось, что дрессировщику удалось отогнать животное от сына. Сам мужчина получил царапины на руках.