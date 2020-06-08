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Происшествия

15:32

Медведь напал на жителя Южно-Сахалинска

происшествия животные

Фото: depositphotos/LuaAr

Первой жертвой нападения медведя с начала лета на Сахалине оказался геодезист, который работал в Смирныховском районе. Об этом РИА Новости рассказали в администрации муниципального образования.

Установлено, что руководитель группы геодезистов ушел один в лес для проверки состояния геодезического знака. Однако 47-летний житель Южно-Сахалинска встретился с животным.

"Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины", – поделился собеседник агентства. Отмечается, что около тела погибшего были замечены следы медведя.

Группа охотников местного лесничества начала выслеживание хищника в засаде в районе, где произошел инцидент.

Ранее стало известно, что медведица напала на россиянина в Казахстане. "Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет", – прокомментировали в МВД.

Кроме того, до этого в Ярославле таксист спас мужчину от медведя. Один из очевидцев записал его перемещение на видеорегистратор и выложил в интернет. Пострадавший в скором времени был доставлен в травмпункт.

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