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Происшествия

10:51

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

происшествия

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

На кадрах медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Затем дрессировщик дает ему угощение, и в этот момент медведь набрасывается и заваливает мужчину на пол. Другой сотрудник цирка начинает бить зверя ногами, после чего применяет электрошокер.

Женщины, сидевшие в непосредственной близости от манежа, не отгороженного решеткой, схватив детей, начали спешно покидать свои места.

Видео: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Отмечается, что пострадавший дрессировщик остался жив. После инцидента полиция и Следственный комитет начали проверку. В инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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