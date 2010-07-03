В Коми возбудили дело после нападения волка на девочку

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В Коми возбудили уголовное дело о халатности после нападения волка на девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике 5 августа.

Как рассказали в ведомстве, тело 15-летней девочки со следами укусов нашли накануне вечером на одной из улиц в поселке Едва Удорского района. По предварительным данным, на ребенка напал волк.

Сотрудники Усть-Вымского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников республиканского министерства природных ресурсов подозревают в недобросовестном исполнении обязанностей. Как считают в СК, они не сумели обеспечить безопасность жителей поселка и принять меры по регулированию численности волков.

Расследование инцидента продолжается. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы уточнить обстоятельства гибели девочки.

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