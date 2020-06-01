Медведица напала на россиянина в Казахстане

15:36
Фото: depositphotos/LuaAr
В Казахстане россиянин погиб, когда встретился с медведицей на верховой прогулке. Информацию подтвердили в МВД по региону, сообщает "Экспресс газета".
Трагедия произошла в горах, куда компания из четырех человек отправилась верхом на лошадях на рыбалку. В момент, когда люди возвращались домой, их собака что-то учуяла в кустах и с громким лаем убежала от компании.
Один из мужчин последовал за псом, предполагая, что в кустах прятался барсук. Однако в скором времени раздались сильный треск и крик.
В результате на дорогу выбежала медведица, которая вскоре скрылась в лесу. Спутники погибшего нашли его тело с многочисленными ранами в кустах. От полученных травм мужчина скончался на месте.
"Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет", – прокомментировали в МВД.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов предостерегли путешественников. По словам следователей, медведицы проявляют агрессию, защищая потомство. Подобные места, где можно встретить животных, рекомендовано обходить.
Ранее в Ярославле таксист спас мужчину от медведя. Один из очевидцев записал его перемещение на видеорегистратор и выложил в интернет. Пострадавший был доставлен в травмпункт.
Кроме того, в Подмосковье участились случаи появления медведей вблизи жилья. Их видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов.
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