Детский омбудсмен Подмосковья предлагает запретить использование животных в цирках

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В российских цирках шапито надо ввести запрет на использование животных. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает РИА Новости.

Ранее следователи начали проверку в связи с нападением медведя на людей в цирке в Реутове. "Доказано, что звери в неволе тоже страдают депрессией, на этом фоне развивается агрессия. Случаи нападения на зрителей – лишнее тому подтверждение. Нам тоже нужно запрещать шапито", – заявила Мишонова.

Нападение медведя произошло за кулисами после представления в момент, когда дрессировщик вел его в клетку. Мужчине удалось отогнать животное от сына. Сам он получил царапины на руках.