Медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына в цирке в Реутове

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Фото: ТАСС/Нина Зотина
Медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына в цирке-шапито в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.
Известно, что инцидент произошел 1 октября в Реутове. По данным следствия, после представления дрессировщик вел медведя в клетку, в этот момент животное напало на мужчину и его 10-летнего сына.
Как сообщила в интервью РИА Новости старший помощник руководителя областного ГСУ СК России Ольга Врадий, изначально медведь был в наморднике.
"На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову", – пояснила представитель ведомства.
Дрессировщику удалось отогнать животное от сына. При этом сам мужчина получил царапины на руках.
После случившегося ребенок был госпитализирован. В больнице ему зашили раны. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли следователи СК.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности", – добавили в ведомстве.
Ранее медведь напал на москвичку на Камчатке. Женщина была госпитализирована с серьезными травмами.
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