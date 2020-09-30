Медведь напал на москвичку на Камчатке

30 сентября, 07:59
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Медведь напал на туристку из Москвы на Камчатке. Об этом сообщает сайт правительства региона.
По имеющейся информации, женщина 1971 года рождения прибыла на Камчатку с семьей. На второй день отдыха после сплава по реке Быстрая группа туристов разбила лагерь.
"Вопреки рекомендациям гидов туристка вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес. Там на нее напал медведь", – рассказали в пресс-службе правительства.
Известно, что туристка получила серьезные раны головы и рук. На месте происшествия ей была оказана необходимая помощь.
Позднее москвичку госпитализировали. О ее состоянии на данный момент не сообщается.
В связи с происшествием власти региона вновь напомнили местным жителям и туристам о необходимых мерах безопасности. Особая бдительность требуется на маршрутах в лесу, вблизи открытых водоемов и в других местах обитания диких животных.
Ранее бурый медведь напал на охотников на Чукотке. В результате произошедшего пострадал один человек.
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