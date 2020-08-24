На Чукотке бурый медведь напал на охотников

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На Чукотке на группу морских охотников напал бурый медведь. В результате произошедшего пострадал один человек. Об этом РИА Новости сообщил председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таеном.

По его словам, охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его тушу на берегу. В этот момент к ним подошли два бурых медведя.

"Один зверь отошел, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного. В итоге зверя застрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник агентства.

Ранее в Приморском крае медведь напал на 31-летнего мужчину. Инцидент произошел на пасеке. В результате нападения потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.