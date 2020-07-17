Гималайский медведь напал на жителя Приморского края

14:50
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Гималайский медведь напал на жителя Яковлевского района Приморья. Инцидент случился на пасеке, охотнадзор приступил к поискам дикого животного, заявил РИА Новости представитель краевого УМВД России.
"В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. Полицейские опросили потерпевшего", – говорится в сообщении. Установлено, что при встрече со зверем потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
Житель Приморского края, как уточняется, находится в медицинском учреждении Владивостока. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. На место, где произошел инцидент с участием человека и медведя, направлена спецгруппа из числа полицейских и специалистов охотнадзора.
Ранее медведь напал на рыбака на Камчатке. При этом местных жителей попросили не посещать указанное место.
Кроме того, медведи подрались на границе России и Китая. Во время схватки животные повредили фотоловушку на тигриной тропе и разрушили пограничное ограждение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: