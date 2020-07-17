Гималайский медведь напал на жителя Приморского края

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Гималайский медведь напал на жителя Яковлевского района Приморья. Инцидент случился на пасеке, охотнадзор приступил к поискам дикого животного, заявил РИА Новости представитель краевого УМВД России.

"В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. Полицейские опросили потерпевшего", – говорится в сообщении. Установлено, что при встрече со зверем потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.

Житель Приморского края, как уточняется, находится в медицинском учреждении Владивостока. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. На место, где произошел инцидент с участием человека и медведя, направлена спецгруппа из числа полицейских и специалистов охотнадзора.

Ранее медведь напал на рыбака на Камчатке. При этом местных жителей попросили не посещать указанное место.

Кроме того, медведи подрались на границе России и Китая. Во время схватки животные повредили фотоловушку на тигриной тропе и разрушили пограничное ограждение.