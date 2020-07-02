Медведь напал на рыбака на Камчатке

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Медведь напал на мужчину, который ловил рыбу на реке Аваче в Елизовском районе на Камчатке. Информацией об инциденте поделилось краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира, передает РИА Новости.

Животное напало на человека в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе.

"В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", – уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас продолжается поиск медведя, представляющего опасность, для отстрела. При этом местных жителей попросили не посещать указанное место. Кроме того, им рекомендовали придерживаться правил безопасности, а также брать с собой средства защиты от хищников.

Ранее медведь напал на жителя Южно-Сахалинска. Руководитель группы геодезистов ушел один в лес для проверки состояния геодезического знака. Однако 47-летний житель Южно-Сахалинска встретился с животным.