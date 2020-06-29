Медведи подрались на границе России и Китая

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На границе России и Китая в Еврейской автономной области подрались два медведя. Об этом сообщает RT.

Как рассказали в центре "Амурский тигр", во время схватки животные повредили фотоловушку на тигриной тропе и разрушили пограничное ограждение.

"Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!" – отметили в публикации.

Специалисты центра рассказали, что встретившиеся животные пришли к границе со стороны разных государств. Итог поединка неизвестен – из-за неисправности фотоловушки дальнейшие приключения медведей засняты не были.



Ранее в июне Кроноцкий заповедник на Камчатке поделился роликом, в котором маленький медвежонок искал свою маму. В поисках медведицы малыш прыгнул в воду и направился к ближайшему островку, куда уже, предположительно, двигалась его мама.

