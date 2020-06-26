Медвежонка, искавшего маму на Камчатке, сняли на видео

Фото: instagram.com/kronoki.ru

Кроноцкий заповедник на Камчатке поделился роликом, в котором маленький медвежонок искал свою маму. Для воссоединения с ней юному медведю пришлось спускаться в воду, сообщает "Мир 24".

Видео появилось на странице заповедника в Instagram.



На кадрах видно, как медвежонок перед спуском в воду долго ходил и не решался. "Потеряв маму, медвежонок бросается на ее поиски. Ему с большим трудом удается заставить себя залезть в воду. Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой. Страх остаться одному заставляет медвежонка пуститься, возможно, в первое в его жизни плавание", – рассказали в заповеднике.

После того как зверь оказался в воде, он начал плыть. "К соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка", – поделилась государственный инспектор Лиана Варавская.

Затем наблюдатели подтвердили, что матери и ребенку удалось воссоединиться.

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