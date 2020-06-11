Московский зоопарк обеспечил полярных медведей снежной горой в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зоопарк Москвы помогает животным справиться с установившейся в столице жарой. В частности, в вольерах полярных медведей создали специальные горы из снега, сообщили в пресс-службе зоосада.
Там отметили, что вся территория зоопарка полностью оборудована всем необходимым, чтобы каждый вид животных чувствовал себя комфортно даже при палящем солнце.
"Павильон больших панд оснащен особой системой поддержания микроклимата – летом там всегда держится температура не больше 22 градусов, а также влажность около 70%. Еще более радикальное решение у полярных медведей – в их павильоне всегда лежит досыпаемая снежная гора, а также есть ров с прохладной водой и тенистые внутренние помещения", – проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в созданных рвах также спасаются от жары капибары, волки и многие другие животные.
Известно, что посетить Московский зоопарк можно будет уже с 16 июня. В настоящее время зоосад готовится к приему гостей после трехмесячного перерыва.
Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения. В то же время кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди.
Московский зоопарк откроется 16 июня
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