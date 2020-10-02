В Башкирии грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке

Фото: vk.com/problemarb

В Башкирии в Ишимбайском районе грибники обнаружили истощенного медведя, который был заперт в клетке. На место выехали сотрудники министерства природы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Специалисты выехали на место, чтобы выяснить подробности ситуации с медведем. Результаты проверки сообщим позднее", – сказали в пресс-службе.

Сообщение о клетке с медведем появилось ранее в Telegram-канале "КушТау on-line". Там также отмечалось, что в клетке находился еще один медведь, который околел от голода.

Ранее медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына в цирке шапито в Подмосковье. Специалисту удалось отогнать животное от сына, при этом сам мужчина получил царапины на руках. После случившегося ребенок был госпитализирован. В больнице ему зашили раны. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.