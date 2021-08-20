Пострадавшая девочка из Челябинска рассказала, за что охранник ударил ее по лицу

В одном из торгово-развлекательных комплексов (ТРК) Челябинска охранник ударил кулаком по лицу 14-летнюю девочку. В результате агрессора отстранили от работы, в отношении него полицейские возбудили административное дело. Разбираемся в подробностях инцидента.



"Он сказал, что я не девушка"

Фото: телеграм-канал "Агентство чрезвычайных новостей"

В ТРК "Космос" в Челябинске произошел конфликт между 14-летней посетительницей и охранником. На кадрах, которые засняли очевидцы в зоне фуд-корта, хорошо видно, как девушка о чем-то спорит с сотрудником безопасности комплекса и в какой-то момент мужчина со всей силы бьет подростка кулаком в лицо, после чего она хватается за нос.

Сама пострадавшая раскрыла подробности конфликта журналистам. По словам девочки, охранник якобы обвинял ее в том, что она курит на территории фуд-корта.

"И я такая: "А почему я должна уходить? Я не хочу". Он начал меня оскорблять. Я спросила, почему он так со мной общается. Он сказал, что я не девушка, ему можно. Я ему ответила точно так же, что он не мужчина. Начал хватать меня за стул. Начал оскорблять, говорить, что я наркоманка", – пояснила она сайту 31tv.ru.

После этого мужчина подозвал своего коллегу, который посоветовал решить конфликт мирно, но первый охранник не унимался, заявила девочка.





пострадавшая девочка Я объясняла ситуацию, а он начал перебивать, спихивать со стула. Я попросила его не перебивать уже на повышенных тонах. Тогда он меня ударил. У меня сейчас нос болит.

В ТРК "Космос" сообщили, что уже отстранили от работы мужчину, ударившего посетительницу. При этом уточнили, что он не является сотрудником комплекса, а работает в ЧОПе, который оказывает заведению охранные услуги.

"За всю историю ТРК это первый и – мы сделаем для этого все – последний инцидент подобного характера. Мы выражаем искреннее сожаление о случившемся", – рассказали в администрации комплекса.

При этом сотрудники фуд-корта, работавшие в тот день, отмечают, что девушки якобы действительно курили вейп прямо за столом и дерзко отвечали на замечания со стороны охранника.



Что грозит охраннику?

Фото: телеграм-канал "Агентство чрезвычайных новостей"

После резонанса в СМИ историей заинтересовались местные полицейские. По итогу разбирательств сотрудники правоохранительных органов завели на охранника административное дело.





из сообщения пресс-центра УМВД России по Челябинску Все участники инцидента установлены и опрошены. Возбуждено административное производство по статье "Побои".

Кроме того, в полиции заявили, что также возбудили "административку" на мать пострадавшей девочки по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

По словам юриста Василия Воробьева, скорее всего, ударивший подростка мужчина отделается денежным штрафом. "Если это в первый раз и нет каких-то серьезных травм у девочки, то будет штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Учитывая, что это подросток, могут назначить 10–15 тысяч", – пояснил собеседник Москвы 24.





Василий Воробьев юрист Если охранник уже привлекался к аналогичным административным правонарушениям или если было состояние алкогольного опьянения, то может быть более строгое наказание.

Эксперт добавил, что сотрудники ЧОПов в принципе не могут применять физическую силу к посетителям общественных заведений и даже прикасаться к людям, в отличие от полицейских.

"Если действительно было курение в помещении, то охранник мог зафиксировать факт и подготовить обращение в полицию. Хотя мы все понимаем, что на такие случаи полицию редко вызывают", – отметил юрист.

Что касается матери девочки, то, скорее всего, ей будет вынесено предупреждение, заключил Воробьев.