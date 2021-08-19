Полиция проверит информацию об охраннике челябинского ТЦ, который ударил девушку

телеграм-канал "Агентство чрезвычайных новостей"

В торгово-развлекательном комплексе Челябинска произошел инцидент, при котором охранник ударил девушку кулаком по лицу. По данному факту полиция организовала проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

Видео, на котором охранник ТРК "Космос" ударил сидевшую за столиком в зоне фуд-корта девушку, появилось в одном из телеграм-каналов.

"Обращений в полицию по данному факту не поступало. По факту публикации полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.

В феврале в кафе фастфуда в центре столицы неизвестные угрожали детям и ударили одного ребенка. По данному факту была организована проверка.