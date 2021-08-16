Троицкий суд столицы арестовал двух обвиняемых в убийстве мужчины в его квартире

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Троицкий суд столицы арестовал двух обвиняемых в убийстве москвича в его квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в четверг, 12 августа, на Каширском шоссе. Грабители залезли в квартиру и до смерти избили 55-летнего хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму. Также была покалечена его 82-летняя мать. Сейчас женщина находится в больнице.

Четверо подозреваемых были задержаны на следующий день, 13 августа, в Москве и Смоленской области.

По данным суда, им предъявлено обвинение в разбое, убийстве и покушении на убийство.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 82-летнего ученого Владимира Цетлина в центре Москвы. В полицию обратилась его внучка. По ее словам, ученого избили неизвестные в автобусе № 54 и на остановке общественного транспорта на Тишинской площади. Пострадавшего госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибами головы. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Полиция разыскивает нападавших.