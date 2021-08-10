Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении подростков в Приангарье

16:21
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование случаев избиения воспитанников школы-интерната в Приангарье. Об этом сообщает СК РФ.
Глава СК потребовал от руководителя следственного управления по Иркутской области доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав детей в школе-интернате.
Отмечается, что замдиректора по воспитательной работе, двоим воспитателям и медсестре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в его истязании.
Ранее в Иркутской области было возбуждено уголовное дело об истязании детей в школе-интернате в рабочем поселке Квиток. Сейчас установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам.
Задержаны четверо сотрудников интерната – замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Их отстранили от должности по инициативе следствия. Уточняется, что о применении физической силы в полицию сообщили несколько воспитанников школы-интерната.
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