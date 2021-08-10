В Иркутской области по обвинению в истязании детей задержаны сотрудники школы-интерната

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Иркутской области возбуждено уголовное дело об истязании детей в школе-интернате в рабочем поселке Квиток. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Сейчас установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. Задержаны четверо сотрудников интерната – замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Их отстранили от должности по инициативе следствия.
Уточняется, что о применении физической силы в полицию сообщили несколько воспитанников школы-интерната.
"С их слов причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, они столкнулись с наказанием со стороны персонала", – говорится в сообщении.
Сейчас задержанным в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по статьям: "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".
В марте этого года на жительницу Подмосковья завели дело по факту истязания ребенка. В захламленном доме полицейские обнаружили 6-летнюю девочку и ее старшую сестру. Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю.
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