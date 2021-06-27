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Происшествия

18:12

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Юрист объяснил, что грозит мужчине за истязание грудного ребенка в Смоленской области

"Целый день орет": какое наказание грозит отцу за истязание грудного ребенка
происшествия регионы

В Сети появилось видео, на котором отец издевается над своей грудной дочерью: мужчина в попытках успокоить плачущего ребенка трясет его головой вниз и просит замолчать. Роликом заинтересовался Следственный комитет Смоленской области, где и произошел инцидент. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности случившегося.

Фото: iz.ru

Издевался регулярно

В Смоленской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей шестимесячной дочери из-за того, что она громко плакала.

Видео, на котором запечатлен "воспитательный" процесс, разместили "Известия". На нем мужчина бесцеремонно трясет ребенка вниз головой и буквально кидает на кровать и кресло, просит успокоиться, а младенец начинает плакать еще сильнее. За кадром слышен голос женщины: "Перестань, что ты делаешь!" На это мужчина отвечает: "Тебя забыл спросить. Целый день орет".

По данным следствия, это случилось не первый раз. Региональный СК уже возбудил уголовное дело по статье "Истязание".

Предварительно установлено, что в период с декабря прошлого года по июнь текущего года <...> житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей <...> дочери, тем самым причиняя ей психические и физические страдания.
из сообщения СУ СК РФ по Смоленской области

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают условия проживания и воспитания пострадавшей девочки, а также других детей в семье. Кроме того, в СК уточнили, что в одно производство с уголовным делом соединены другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Фото: iz.ru

Ждет суровое наказание?

По информации сайта "Комсомольская правда" в семье, где произошел инцидент, воспитываются еще двое детей, а их отец уже привлекался к уголовной ответственности и некоторое время находился на лечении в психиатрической клинике.

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, какое наказание может грозить мужчине. "Это от 3 до 7 лет лишения свободы. Учитывая, что это еще и несовершеннолетний ребенок, то, скорее всего, наказание будет достаточно суровым", – сказал специалист.

В таких ситуациях можно попасть не только под лишение свободы, но и, разумеется, под лишение родительских прав в отношении этого ребенка. Кроме того, по поводу алкоголя: это будет только отягчающим обстоятельством.
Василий Воробьев
юрист

Специалист также добавил, что лишение родительских прав в отношении других детей задержанного возможно. "Нужно доказать, что именно в отношении них тоже какие-то действия предпринимались. Если такого не было, то, скорее всего, не лишат (родительских прав. – Прим. ред.)", – пояснил Воробьев.

Вместе с тем, по словам юриста, задержанного могут ограничить в родительских правах на какое-то время. Это может быть связано с отбытием наказания или же произойдет, пока мужчина будет находиться под надзором после отбытия наказания, подытожил юрист.

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