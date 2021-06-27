Юрист объяснил, что грозит мужчине за истязание грудного ребенка в Смоленской области

В Сети появилось видео, на котором отец издевается над своей грудной дочерью: мужчина в попытках успокоить плачущего ребенка трясет его головой вниз и просит замолчать. Роликом заинтересовался Следственный комитет Смоленской области, где и произошел инцидент. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности случившегося.



Издевался регулярно

В Смоленской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей шестимесячной дочери из-за того, что она громко плакала.

Видео, на котором запечатлен "воспитательный" процесс, разместили "Известия". На нем мужчина бесцеремонно трясет ребенка вниз головой и буквально кидает на кровать и кресло, просит успокоиться, а младенец начинает плакать еще сильнее. За кадром слышен голос женщины: "Перестань, что ты делаешь!" На это мужчина отвечает: "Тебя забыл спросить. Целый день орет".

По данным следствия, это случилось не первый раз. Региональный СК уже возбудил уголовное дело по статье "Истязание".





из сообщения СУ СК РФ по Смоленской области Предварительно установлено, что в период с декабря прошлого года по июнь текущего года <...> житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей <...> дочери, тем самым причиняя ей психические и физические страдания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают условия проживания и воспитания пострадавшей девочки, а также других детей в семье. Кроме того, в СК уточнили, что в одно производство с уголовным делом соединены другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.



Ждет суровое наказание?

По информации сайта "Комсомольская правда" в семье, где произошел инцидент, воспитываются еще двое детей, а их отец уже привлекался к уголовной ответственности и некоторое время находился на лечении в психиатрической клинике.

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, какое наказание может грозить мужчине. "Это от 3 до 7 лет лишения свободы. Учитывая, что это еще и несовершеннолетний ребенок, то, скорее всего, наказание будет достаточно суровым", – сказал специалист.





Василий Воробьев юрист В таких ситуациях можно попасть не только под лишение свободы, но и, разумеется, под лишение родительских прав в отношении этого ребенка. Кроме того, по поводу алкоголя: это будет только отягчающим обстоятельством.

Специалист также добавил, что лишение родительских прав в отношении других детей задержанного возможно. "Нужно доказать, что именно в отношении них тоже какие-то действия предпринимались. Если такого не было, то, скорее всего, не лишат (родительских прав. – Прим. ред.)", – пояснил Воробьев.

Вместе с тем, по словам юриста, задержанного могут ограничить в родительских правах на какое-то время. Это может быть связано с отбытием наказания или же произойдет, пока мужчина будет находиться под надзором после отбытия наказания, подытожил юрист.