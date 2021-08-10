Уголовное дело возбудили после избиения ученого в автобусе в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения ученого Владимира Цетлина в центре Москвы, сообщает ТАСС.

В полицию обратилась внучка 82-летнего Владимира Цетлина. По ее словам, его избили неизвестные в автобусе № 54 и на остановке общественного транспорта на Тишинской площади. Пострадавшего госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибами головы.

Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Полиция разыскивает нападавших.

Владимир Цетлин – доктор технических наук, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН. В числе прочего занимался изучением влияния радиации на космонавтов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Нападавшим оказался 28-летний житель Грозного.

