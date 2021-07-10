В Чечне возбудили дело о нападении с ножом на полицейских

В СК возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По информации следствия, 9 июля на въезде в Висаитовский район Грозного мужчина с ножом напал на полицейских, которые были на посту.

"В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", – сказано в сообщении.

В Следственном комитете отметили, что полицейские не пострадали. В пресс-службе рассказали, что нападавшим был 28-летний житель Грозного. Возбуждено дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве полицейского на детской площадке в подмосковном Щелкове. Отмечается, что дело расследуется по признакам части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначит подозреваемому меру пресечения в ближайшее время.

