В Москве задержан мужчина, убивший человека у букмекерской конторы

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Полицейские задержали в столице мужчину, который во время конфликта убил своего оппонента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении ранений острым предметом своему оппоненту в ходе конфликта, произошедшего между ними на Щербаковской улице около 16:00 в понедельник", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший скончался от полученных травм.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, инцидент случился возле букмекерской конторы. Подозреваемый зарезал своего оппонента, предварительно, ножом.

Ранее в Пушкинском районе Подмосковья задержали вожатую детского лагеря по подозрению в убийстве своей коллеги.

По данным следствия, две девушки, проходившие в лагере студенческую практику и проживавшие в одной комнате, поспорили о том, кто лучший вожатый. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.