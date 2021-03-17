Житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало

14:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Волгоградской области мужчина убил друга в ходе спора о способах нарезки сала. Об этом рассказал руководитель Котельниковского межрайонного управления СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.
По его словам, вместе с приятелем у себя дома 38-летний житель Котельниковского района распивал спиртное. Позже они поссорились, хозяин дома ударил своего гостя несколько раз ножом, отчего тот скончался.
Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде ареста.
"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", – рассказал Муджиков.
Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе столицы.
Преступление совершили ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: