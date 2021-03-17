Житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Волгоградской области мужчина убил друга в ходе спора о способах нарезки сала. Об этом рассказал руководитель Котельниковского межрайонного управления СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

По его словам, вместе с приятелем у себя дома 38-летний житель Котельниковского района распивал спиртное. Позже они поссорились, хозяин дома ударил своего гостя несколько раз ножом, отчего тот скончался.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде ареста.

"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", – рассказал Муджиков.

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе столицы.

Преступление совершили ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове.