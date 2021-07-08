Дело об убийстве полицейского в Щелкове передадут в центральный аппарат СК

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве полицейского на детской площадке в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России. Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело расследуется по признакам части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначит подозреваемому меру пресечения в ближайшее время.

6 июля полицейский был убит в подмосковном Щелкове. Сотрудник возвращался домой с работы, поэтому был не при исполнении и без формы. Как отметили в СК, полицейский сделал замечание мужчине, который распивал алкогольные напитки на детской площадке. Между ними завязался конфликт, во время которого подозреваемый дважды ударил полицейского ножом в грудь. Его удалось задержать.