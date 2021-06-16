14:56
Фото: URA.RU/TAСС/Вова Жабриков
В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев. Один сотрудник получил ножевое ранение, сообщает ТАСС.
На пульт вневедомственной охраны по Томску поступил сигнал из квартиры. Двери по указанному адресу никто не открывал, тогда сотрудники ведомства пригласили дочь собственницы жилья. Она прибыла с родственником, но не смогла открыть дверь своим ключом.
Затем дверь квартиры резко открылась и из нее выбежал мужчина, угрожавший ножом и оружием. Злоумышленник ранил одного из сотрудников Росгвардии.
Ранее мужчина в Москве ударил сотрудника полиции и натравил на него собаку. По факту случившегося следователи проводят проверку.
По предварительным данным, инцидент произошел утром 16 мая около станции метро "Лесопарковая". Злоумышленником оказался молодой человек 1996 года рождения. Он ударил сотрудника отдельного батальона ДПС по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве в область лица.
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