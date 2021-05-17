Мужчина в Москве ударил сотрудника ДПС и натравил на него бойцовскую собаку

17 мая, 19:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина в Москве ударил сотрудника полиции и натравил на него собаку. По факту случившегося следователи проводят проверку, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
По предварительным данным, инцидент произошел утром 16 мая около станции метро "Лесопарковая". Злоумышленником является молодой человек 1996 года рождения.
Он ударил сотрудника отдельного батальона ДПС по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве в область лица.
"Также с мужчиной находились две собаки бойцовой породы, одна из которых после соответствующей команды хозяина укусила сотрудника", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Сотрудники СК выясняют детали произошедшего.
Ранее подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге напал на правоохранителя при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: