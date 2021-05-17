Мужчина в Москве ударил сотрудника ДПС и натравил на него бойцовскую собаку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в Москве ударил сотрудника полиции и натравил на него собаку. По факту случившегося следователи проводят проверку, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 16 мая около станции метро "Лесопарковая". Злоумышленником является молодой человек 1996 года рождения.

Он ударил сотрудника отдельного батальона ДПС по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве в область лица.

"Также с мужчиной находились две собаки бойцовой породы, одна из которых после соответствующей команды хозяина укусила сотрудника", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.

Сотрудники СК выясняют детали произошедшего.

Ранее подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге напал на правоохранителя при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям.