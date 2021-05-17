Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек в Екатеринбурге

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Подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге напал на правоохранителя при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следователи уточнили, что дело возбуждено по статьям "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются личности убитых.

По данным следствия, тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в понедельник утром в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге.

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