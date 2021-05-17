Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек в Екатеринбурге

15:25
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге напал на правоохранителя при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Следователи уточнили, что дело возбуждено по статьям "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются личности убитых.
По данным следствия, тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в понедельник утром в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало.
Вместе с приятелем у себя дома 38-летний житель Котельниковского района распивал спиртное. Позже они поссорились, хозяин дома ударил своего гостя несколько раз ножом, отчего тот скончался.
Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге
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