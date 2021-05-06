Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек во время застолья

14:28
Фото: mosobl.sledcom.ru
В подмосковном Королеве мужчину арестовали по обвинению в убийстве двух человек во время застолья. В данный момент ведется расследование, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.
В ведомстве рассказали, что инцидент случился в квартире на проспекте Королева, где четверо человек распивали спиртное. В какой-то момент подозреваемый поругался со своей знакомой, после чего дважды ударил ее ножом в грудь. Он также напал на пытавшегося за нее заступиться мужчину. От ножевых ранений тот скончался на месте. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Скорую помощь вызвали соседи, о чем, как уточняется, попросил сам подозреваемый.
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Нальчике задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Как рассказали следователи, она предпочла скрыть беременность от родственников, желая избежать конфликтов с ними осознавая необходимость заботы о новорожденном. Подозреваемая родила ребенка в съемной квартире, после чего задушила его.
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