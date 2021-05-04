В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек

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В подмосковном Королеве следователи задержали местного жителя, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Задержанным оказался 45-летний мужчина, которому в ближайшее время предъявят обвинение по факту убийства мужчины и женщины.

По данным следствия, конфликт между подозреваемым и одной из его знакомых возник в ходе распития алкогольных напитков в компании из четырех человек. Во время ссоры он два раза ударил ее ножом в грудь.

Один из членов компании вступился за знакомую, из-за чего подозреваемый нанес ему около пяти ножевых ранений, в результате которых мужчина скончался на месте.

Пострадавшую женщину госпитализировали в местную больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Ранее в столичном районе Солнцево полиция организовала проверку по факту нападения с ножом на мужчину. Полицейские выясняли все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливали личность нападавшего.