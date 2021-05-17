Три человека погибли после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

10:36
Фото: телеграм-канал URAL MASH
Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.
"Сегодня <...> поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", – приводит РИА Новости заявление следователей.
В настоящее время злоумышленник задержан.
"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины", – рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки, закусывая салом.
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