Три человека погибли после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

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Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"Сегодня <...> поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", – приводит РИА Новости заявление следователей.

В настоящее время злоумышленник задержан.

"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины", – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки, закусывая салом.