СК проверяет бездействие полицейского при избиении мужчины в Липецкой области

16:58
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет начал проверку причин бездействия сотрудника полиции в городе Ельце Липецкой области, который присутствовал при избиении мужчины компанией и ничего не предпринял для его защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СУ СК по Липецкой области Юлию Кузнецову.
"Территориальный следственный отдел по городу Ельцу проводит доследственную проверку, в рамках которой устанавливается в том числе и правомерность действий сотрудника полиции, который присутствовал при избиении жителя Ельца", – сказала она.
Кузнецова добавила, что в настоящее время уточняются участники инцидента и обстоятельства произошедшего.
13 мая в соцсетях стало распространяться видео, на котором якобы в городе Ельце несколько человек избивают мужчину, а рядом находится мужчина в форме полицейского и наблюдает за происходящим.
Ранее сообщалось, что в Ногинске полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении брата до смерти. По информации следствия, 4 мая мужчины распивали алкоголь в квартире на улице Коверши в Ногинске. После между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему брату не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы.
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